Sicherheitsbedenken: Kanada will Huawei- und ZTE-Ausrüstung bei 5G-Aufbau verbieten

Kanada schließt sich den anderen Mitgliedern der „Fünf-Augen-Allianz“, den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland, an und will die chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE wegen Sicherheitsbedenken vom 5G-Ausbau ausschließen. „Wir beabsichtigen, sie herauszunehmen“, sagte Industrieminister Francois-Philippe Champagne in der Nacht zu Freitag zu Journalisten.