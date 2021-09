Sicherheitslücke: Microsoft warnt Azure-Kunden vor weiterem möglichem Datenleck

Die von der IT-Sicherheitsfirma Palo Alto Networks gemeldete Schwachstelle sei behoben worden und es lägen keine Beweise dafür vor, dass Hacker in das System eingedrungen seien, teilte das Sicherheitsteam von Microsoft in einem Blogbeitrag am Mittwoch mit. Kunden, die möglicherweise von den Aktivitäten der IT-Spezialisten betroffen sein könnten, seien aufgefordert worden, ihre Anmeldedaten vorsichtshalber zu ändern.