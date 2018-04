Sid Vicious: Der Rebell

Zum silbernen Thronjubiläum der Queen komponierten die Pistols ihre Parodie auf die Nationalhymne „God save the Queen“. Sie sangen vom „faschistischen Regime“ und attestierten der Monarchin: „Sie ist kein Mensch“. Wenige Tage vor der großen Schiffsparade zur Feier der Königin im Juni 1977 mietete die Band selbst ein Boot und fuhr die Themse hoch. Verfolgt von Polizeibooten spielten sie ihren Song „Anarchy in the UK“ vor dem Parlament. Am Ende wurden sie festgenommen - eine perfekte PR-Aktion für ihre neue Single. „God save the Queen“ schoss umgehend an die Nummer Eins in den Charts, doch sie wurde nicht im Radio gespielt, weil sie zu anstößig war.