Siemens-Rivale: General Electric will keine Kohlekraftwerke mehr bauen

Kathy Hipple, Analystin beim Institute for Energy Economics and Financial Analysis, sagte, der Schritt werde an den Märkten positiv aufgenommen. „Der Ausstieg von GE aus kohlebefeuerten Kraftwerken - nachdem das Unternehmen hier jahrzehntelang Marktführer war - ist das Eingeständnis, dass das Wachstum im Energiesektor nicht länger in der Kohle liegt.“ Der Markt für Wind- und Solarkraftwerke ist allerdings hart umkämpft.