Signal-Iduna-Chef Ulrich Leitermann: „Ich gehe fest davon aus, dass wir diesen Prozess gewinnen“

Warum haben Sie überhaupt ins Adlon investiert? Der Fonds galt schon bei seiner Auflage in den Neunzigern eher als Liebhaberprojekt.

Entscheidend war die Immobilie selbst, also das Hotel Adlon, und der Standort. Das ist eine exzellente Lage in Berlin, besser geht es nicht. Dort Anteile an einem Fünf-Sterne-Plus-Hotel zu haben, in der Bundeshauptstadt… Das schien uns so attraktiv zu sein, dass wir uns darauf eingelassen haben. Bei einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung kann da ja nichts schiefgehen.