Singapur: Wieso die Fastfoodkette Subway den Schinken verbannt

BangkokDas Menü einer Fastfoodkette sorgt in Singapur für Aufregung. Schinken, Speck und Salami vom Schwein sind in den Filialen der Sandwichkette Subway ab sofort tabu. Das Franchiseunternehmen will nämlich für muslimische Kunden attraktiver werden und hat in dem südostasiatischen Stadtstaat deshalb eine sogenannte Halal-Zertifizierung beantragt.