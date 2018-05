Sinkende Industrieaufträge: „Der Wachstumszenit ist überschritten“

Börsianer gehen davon aus, dass die Konjunktur in der Euro-Zone - in die rund 37 Prozent der deutschen Exporte gehen - weiter an Schwung verliert. Das entsprechende Barometer fiel im Mai um 0,4 auf 19,2 Punkte, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix zu ihrer Umfrage unter knapp 1000 Investoren mitteilte. Das ist bereits der vierte Rückgang in Folge, durch den das Barometer auf den niedrigsten Stand seit Februar 2017 abrutschte.