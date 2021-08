Sinkende Nachfrage Drogeriekette dm stellt den Betrieb von Corona-Testzentren ein

In den kommenden Wochen dürfte sich der rückläufige Trend noch verstärken. Zum einen steigt die Impfquote, wodurch sich schlicht weniger Menschen testen lassen müssen. Zum anderen haben sich Bund und Länder zuletzt darauf verständigt, dass Corona-Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig werden, was die Testbereitschaft zusätzlich reduzieren dürfte. Noch sei aber völlig unklar, wie es dann in punkto Preisgestaltung weiter geht und für welche Kontakte Tests nötig sein werden, sagt Budnikowsky-Geschäftsführer Christoph Wöhlke. Angesichts der unklaren politischen Rahmenbedingungen müsse man schauen, ob und wie sich das Testangebot des Unternehmens in Zukunft trägt.