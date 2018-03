Skandalfirma MEC: Der Prozess gegen Mehmet Göker beginnt – ohne den Versicherungsvertreter

In Kassel sollte sich der einstige Chef des Versicherungsvermittlers MEG, der 2009 eine Insolvenz und viele offenen Rechnungen am hessischen Firmensitz hinterließ, zusammen mit seinem Kompagnon Vincent Ho am Donnerstag nun wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Doch seine geprellten Kunden dürfen auf eine späte Genugtuung nicht hoffen.