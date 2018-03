SMA-Zahlen: So will der letzte deutsche Solarkonzern überleben

KasselVerkaufen kann Pierre-Pascal Urbon gut. So gut, dass man dem SMA-Chef fast glauben könnte, dass man in der Solarbranche sehr wohl noch Geld als Hersteller von Wechselrichtern verdienen könne. Nach der am Mittwoch vorgelegten Bilanz des Kasseler Unternehmens wird allerdings deutlich: Der Schein trügt.