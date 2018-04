Smarte Fabrik: Auf Du und Du mit der Maschine

Auf dem Gipfeltreffen der Industrie in Hannover wollen Aussteller die Kunden von ihrer Technologie überzeugen, allen voran IT-Konzerne wie IBM. Die Schlüsseltechnologie lässt sich allerdings nicht immer so leicht einsetzen, wie die Werbung verspricht - es fehlt oft an Fachkräften und sauberen Daten. Der Lärm in der Fabrik ist das geringste Problem. Der Begriff künstliche Intelligenz suggeriert, dass eine Art Geist in der Maschine lebt. Tatsächlich handelt es sich aber um viele Technologien: Sprach-, Gesichts- und Bilderkennung etwa oder die Analyse von Verbindungen und semantischen Zusammenhängen.