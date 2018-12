BerlinDie Berliner Smartphone-Bank N26 hat erstmals mehr als zwei Millionen Kunden. Das erklärte das Unternehmen gegenüber dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg. Für das kommende Jahr strebt das Finanztechnologie-Unternehmen (Fintech) auch den Sprung in die USA an, wo es mit einem nicht genannten Partner zusammenarbeiten will.