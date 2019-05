Smartphonehersteller: Huawei droht Absatzeinbruch durch US-Blockade

Hongkong, SchanghaiDas Geschäftsverbot für Huawei in den USA hat nach Ansicht von Analysten schwerwiegende Folgen für den chinesischen Netzwerkausrüster und Handyhersteller. Die Smartphone-Auslieferungen des Konzerns könnten in diesem Jahr um bis zu 24 Prozent zurückgehen, wenn die US-Blockade nicht aufgehoben werde, prognostizierten Analysten der beiden Forschungsinstitute Fubon Research und Strategy Analytics am Freitag.