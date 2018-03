Smava und Solarisbank: Vergleichsportal bietet selbst Kredite an – und macht den eigenen Kunden Konkurrenz

In gewisser Weise macht Smava also jetzt den Banken Konkurrenz, deren Ratenkreditprodukte in ihrem Vergleichsportal vertreten sind. Auch Moneyou, die Online-Marke der niederländischen ABN Amro Bank, hat den digitalen Sofortkredit des 2016 gegründeten Unternehmens in ihre Produktpalette für deutsche Kunden aufgenommen.