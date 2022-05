SNB: Martin Schlegel wird Vizepräsident der Schweizer Notenbank

Die Schweizer Regierung hat einen Nachfolger für den scheidenden Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt und Martin Schlegel in das dreiköpfige SNB-Direktorium berufen. Schlegel trete sein Amt am 1. August an und folge Vizepräsident Fritz Zurbrügg nach, erklärte die SNB am Mittwoch.