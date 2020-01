SNB: Schweizer Notenbank macht 49 Milliarden Franken Gewinn

Die SNB wolle insgesamt zwei Milliarden Franken an den Bund und die Kantone ausschütten. Die rekordhohe Ausschüttungsreserve ermögliche es der Notenbank, an Bund und Kantone für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 in begrenztem Ausmaß zusätzlich Geld zukommen zu lassen. Die SNB strebe zu diesem Zweck eine Zusatzvereinbarung mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) an.