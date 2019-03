 SNB: Schweizer Notenbank mit durch Negativzins zwei Milliarden ein

Die SNB erhebt von Banken ab einem gewissen Freibetrag eine Gebühr von 0,75 Prozent. Damit will sie den Schweizer Franken möglichst unattraktiv für Investoren machen - in der Hoffnung, dass die Institute eine Gebühr weiterreichen und Anleger dann lieber auf andere Währungen ausweichen. Die Negativzinsen in der Schweiz bestehen seit über vier Jahren - und ein rasches Ende ist vorerst nicht in Sicht. Angesichts dessen war jüngst die Kritik an der außergewöhnlichen Maßnahme wieder lauter geworden.