Social-Media-App: Verkauf von Tiktok in den USA offenbar auf unbestimmte Zeit vertagt

Der Verkauf des US-Geschäfts der chinesischen Video-Plattform Tiktok an den Softwarekonzern Oracle und den Einzelhandelsriesen Walmart wird einem Medienbericht zufolge auf unbestimmte Zeit vertagt. Derzeit arbeite die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden an einem eigenen Ansatz, um mit den mutmaßlichen Sicherheitsrisiken durch chinesische Technologiekonzerne umzugehen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem „Wall Street Journal“ am Mittwoch. Tiktok - eine Tochter des chinesischen ByteDance-Konzerns, Oracle wie auch Walmart waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Verkaufsverhandlungen waren im vergangenen Sommer gestartet.