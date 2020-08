Social Media: Facebook blockiert Gruppen von „QAnon“-Verschwörungstheoretikern

Nach Twitter will auch Facebook stärker gegen Verschwörungstheoretiker auf seiner Plattform vorgehen. Gruppen und Accounts mit Verbindung zur sogenannten „QAnon“-Bewegung sollten blockiert beziehungsweise Nutzern nicht mehr empfohlen werden, teilte Facebook am Mittwoch mit. Man habe 790 Gruppen, 100 Seiten und 1500 Anzeigen mit Verbindung zu QAnon entfernt, teilte das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwoch mit. Zudem seien bei 1950 Facebook-Gruppen und 10.000 Accounts der Foto-Plattform Instagram Einschränkungen verhängt worden. Ein generelles Verbot zur Verbreitung von deren Inhalten soll es aber nicht geben.