Social-Media: Umstrittene Twitter-Alternative Parler feuert CEO

Der Chef des umstrittenen Social-Media-Unternehmens, John Matze, muss seinen Hut nehmen. „Am 29. Januar 2021 hat der Vorstand entschieden, meine Position als CEO von Parler mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich war an dieser Entscheidung nicht beteiligt“, sagte Matze in einem Memo an die Mitarbeiter des Unternehmens.