Software: Ergebnis von Teamviewer bricht ein – Chef sieht keine Schieflage

Teamviewer-Chef Oliver Steil sieht das jüngst gebeutelte Softwarehaus „nicht in Schieflage“. „Wir wachsen solide, hatten uns nur mehr vorgenommen in diesem Jahr“, sagte Steil am Mittwoch bei der Vorstellung des Quartalsberichts. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) von Teamviewer war im dritten Quartal um 27 Prozent auf 42,3 Millionen Euro gefallen.