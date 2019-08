Softwareentwickler: SAP-Konkurrent Salesforce übertrifft Umsatz-Erwartungen

San Francisco Der SAP-Konkurrent Salesforce hat die Börse mit seinem Optimismus überrascht. Im laufenden Quartal sei mit einem Umsatz von 4,44 bis 4,45 Milliarden Dollar zu rechnen, teilte der Anbieter von Unternehmenssoftware am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mit. Analysten hatten bisher nur mit 4,18 Milliarden Dollar gerechnet. Salesforce hob zudem die Prognose für den Erlös im gesamten Geschäftsjahr auf bis zu 16,9 Milliarden US-Dollar an.