Softwarefirma: Nextcloud reicht beim Kartellamt Beschwerde über Microsoft ein

Die Stuttgarter Softwarefirma Nextcloud will beim Bundeskartellamt einem Medienbericht zufolge eine Untersuchung gegen Microsoft in die Wege leiten. Das Unternehmen habe bei den Bonner Kartellwächtern beantragt zu überprüfen, ob Microsoft eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Freitag. Microsoft wollte den Bericht nicht kommentieren.