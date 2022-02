Softwarefirma: Teamviewer kündigt großen Aktienrückkauf an – Kurs steigt mehr als 11 Prozent

Das schwäbische Softwareunternehmen Teamviewer will im laufenden Jahr annähernd stark wachsen wie 2021 und bis zu 300 Millionen Euro überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgeben. Die abgerechneten Umsätze (Billings) sollen 2022 um bis zu 19 Prozent auf 630 bis 650 (Vorjahr: 547,6) Millionen Euro zulegen, wie Teamviewer am Mittwoch in Göppingen mitteilte.