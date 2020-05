Softwarehersteller: Finanzinvestor Permira wirft erneut Teamviewer-Aktien auf den Markt

Permira macht bei Teamviewer erneut Kasse: Der Finanzinvestor hat Aktien von im Milliardenwert auf den Markt gebracht und macht sich damit bereits zum zweiten Mal den Aufschwung des schwäbischen Softwareherstellers in der Coronakrise zunutze. Permira bot am Mittwochabend rund 25 Millionen Teamviewer-Aktien institutionellen Investoren zum Kauf an, wie die mit der Platzierung betrauten Banken mitteilten.