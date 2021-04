Softwarehersteller: Software AG will dieses Jahr zukaufen - Umsatz fällt

Die Software AG stellt baldige Zukäufe in Aussicht. „Wir würden gern in diesem Jahr akquirieren, wenn der Preis sinnvoll ist“, sagte Finanzchef Matthias Heiden am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe darum, dass Wachstum durch Übernahmen zu beschleunigen. Ausschau werde nach Unternehmen gehalten, mit denen das Software-AG-Angebot ausgebaut oder abgerundet würde.