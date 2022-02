Softwarekonzern: Sonderausschüttung zum 50. Geburtstag: SAP erhöht die Dividende

Der Softwareriese SAP will seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen. Es werde eine Dividende von 2,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorgeschlagen, teilte der Walldorfer Dax-Konzern am Donnerstag mit. Das entspreche einer Erhöhung um rund 32 Prozent.