Softwarekonzern: Umbau der Software AG lässt Umsatz und Gewinn kräftig steigen

Die Software AG ist der älteste börsennotierte Technologiekonzern in Deutschland. Im 50. Jahr der Firmengeschichte hatte Brahmawar dem Konzern eine Neuausrichtung, um den Darmstädter Konzern in die „neue Ära der Digitalisierung“ zu führen. Dafür will die Firma sich auf weniger Produkte konzentrieren und den Fokus auf Nordamerika, Deutschland, Großbritannien und Frankreich sowie den asiatisch-pazifischen Raum legen.