Solarenergie: M-Kopa Solar bringt Afrika Licht – und ist dabei umweltfreundlich

Vor zwei Jahren erfuhr die 40-jährige Kintalel aus dem Radio von M-Kopa Solar. Die Solarsysteme des Unternehmens können per mobilem Geldtransfer in kleinen Raten abgezahlt werden und sind so für kenianische Haushalte erschwinglich. Die Familie zahlte umgerechnet knapp 24 Euro an und überwies ein Jahr lang täglich etwa 40 Cent über M-Pesa, den in Kenia erfundenen bargeldlosen Zahlungsverkehr per Mobiltelefon. „M“ steht für „mobil“ und „Pesa“ bedeutet „Geld“ in Kiswahili.