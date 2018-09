Solartechnik: China-Geschäft verhagelt SMA Solar die Prognose – Aktie bricht ein

FrankfurtEin schwieriges Geschäft in China macht dem Solartechnikkonzern SMA Solar einen Strich durch die Rechnung. Das Unternehmen senkte am Donnerstag seine Jahresziele und rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 800 und 850 Millionen Euro. Bislang hatte der Vorstand 900 Millionen bis eine Milliarde Euro in Aussicht gestellt.