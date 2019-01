 Solartechnik: SMA Solar hofft 2019 auf Gewinn

Anleger griffen angesichts der Aussichten zu: Die im Kleinwertesegment SDax gehandelte Aktie notierte drei Prozent im Plus bei 18,00 Euro. Vor acht Monaten war das Papier allerdings noch rund 63 Euro wert. SMA Solar hatte aber wegen des Einbruchs des Solarmarktes in China mehrfach seine Jahresziele kassiert und damit die Anleger in die Flucht geschlagen.