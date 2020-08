Solartechnik: SMA Solar sieht nach Gewinnsprung anziehende Nachfrage – Aktie im Plus

Der Solartechnikkonzern SMA Solar hat trotz der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung verbucht. Das sei neben den Restrukturierungen der vergangenen Jahre vor allem dem starken Projektgeschäft in den USA und dem unverändert positiven Handelsgeschäft in Europa zu verdanken, erklärte Finanzvorstand Ulrich Hadding am Donnerstag. Der Tiefpunkt in der Coronakrise sei überwunden, betonte er. „Der Auftragseingang steigt wieder.“ Er rechne ab dem dritten Quartal mit einer „Aufholbewegung“ bis in das kommende Jahr hinein.