Solarwirtschaft: Solarbranche warnt vor Geschäftseinbruch – und fordert Hilfe von der Politik

BerlinDie deutsche Solarbranche hat vor einem Einbruch ihres Geschäfts gewarnt und die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. „Der Ausbau der preiswerten und sauberen Photovoltaik droht in wenigen Monaten in Deutschland abrupt zu enden“, erklärte der Bundesverband Solarwirtschaft am Donnerstag. Vor allem die Installationszahlen für Solarstromanlagen auf Gewerbe- und Industriedächern würden ohne gesetzliche Änderungen schon bald drastisch einbrechen.