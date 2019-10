Soziale Netzwerke: Facebook startet neue Messaging-App – Konkurrenz für Snapchat

Das soziale Netzwerk Facebook hat eine neue App an den Start gebracht, die dem Betreiber des Messengerdienstes Snapchat Konkurrenz macht. Mit der „Threads“-App auf der Plattform Instagram könnten schnell Fotos oder Nachrichten gepostet werden, und zwar nur an enge Freunde, teilte Facebook am Donnerstag mit. Dabei solle die Privatsphäre der Benutzer geschützt werden. Die Börsianer begrüßten die Ankündigung der neuen App. Die Aktien von Facebook legten im späten Handel an der New Yorker Börse um fast drei Prozent zu. Die Anteilsscheine von Snap fielen dagegen um vier Prozent.