Soziales Netzwerk Facebook hält an umstrittener Politik-Werbung fest

Facebook-Politikchef Nick Clegg hat die Entscheidung verteidigt, anders als Twitter und Google an Werbung mit politischen Inhalten festzuhalten. „Im Gegensatz zu Twitter und Google haben wir nun den weltweit führenden Mechanismus für Transparenz bei politischer Werbung“, sagte Clegg am Montag auf der Innovationskonferenz DLD in München. „Es ist jetzt unmöglich, politische Anzeigen im Verborgenen zu platzieren.“