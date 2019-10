Soziales Netzwerk Facebook startet großangelegte Werbekampagne in Deutschland

Facebook will sein Image in Deutschland mit einer aufwendigen Werbekampagne verbessern. Das Netzwerk veröffentlichte am Montag die ersten TV-Spots und Print-Anzeigen mit Geschichten von Menschen, die sich in Facebook-Gruppen verbinden, austauschen und unterstützen. „Es handelt sich um die größte Werbekampagne für Facebook in Deutschland“, sagte Ineke Paulsen, Marketing-Chefin für Zentraleuropa.