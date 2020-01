Soziales Netzwerk: Facebook verbucht Gewinne – aber langsamer als gewohnt

Wegen höherer Kosten musste das Unternehmen einen Rückschlag bei der operativen Rendite hinnehmen. Die Kennzahl sank im vierten Quartal auf 42 Prozent von 46 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie das soziale Netzwerk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Demnach hinterließen nicht zuletzt höhere Investitionen in die Sicherheit Spuren in der Bilanz. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben auf gut 12,2 Milliarden Dollar - ein überraschend starker Anstieg von 34 Prozent.