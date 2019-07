Soziales Netzwerk: Facebook will Anzeige von Werbung deutlicher erklären

BerlinFacebook will seinen Nutzern noch detaillierter erklären, warum sie bestimmte Werbung zu sehen bekommen. Dafür wird im Newsfeed in der App und im Webbrowser die Funktion mit dem Namen „Warum sehe ich diese Werbeanzeige?“ erweitert, teilte das weltgrößte Online-Netzwerk am Donnerstag mit.