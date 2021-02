Soziales Netzwerk: Twitter plant Abo-Modell für Exklusivinhalte

Twitter will Nutzern in Zukunft erlauben, mit exklusiven Inhalten Geld zu verdienen. Bei einer Präsentation für Investoren erläuterte das Unternehmen aus dem kalifornischen San Francisco am Donnerstag (Ortszeit) die neue Funktion mit Namen „Super Follows“. Für sie sollen Nutzer gegen einen monatlichen Betrag Inhalte erfolgreicher Twitter-Accounts sehen können, die anderen Nutzern verborgen bleiben. Ob es sich bei den Anbietern etwa um Unternehmen, Prominente oder Privatmenschen handelt, soll keine Rolle spielen.