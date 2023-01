Sozialpolitik Das Konzept für die neue Kindergrundsicherung steht

Geht es nach dem Willen von Bundesfamilienministern Lisa Paus (Grüne), dann soll die von der Ampelkoalition geplante Kindergrundsicherung zu einem „umfassenden Familienleistungsausgleich durch einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag in gleicher Höhe für alle Kinder“ ausgebaut werden. Die gesetzliche Einführung dieser Leistung stelle „eines der zentralen familien- und sozialpolitischen Vorhaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode“ dar, heißt es in einem Eckpunktepapier, das derzeit an die Ministerien verschickt wird und das der WirtschaftsWoche vorliegt.