Spac: Ehemaliger Credit-Suisse-Chef Thiam wird wohl Finanzinvestor

Thiam wolle über die Gesellschaft 250 Millionen Dollar aufbringen, um sie in Finanzfirmen in hoch entwickelten Ländern und Entwicklungsländern zu investieren. Die US-Großbank JP Morgan habe Thiam die Idee unterbreitet und helfe bei der Beschaffung des Geldes, berichtete die Zeitung. JP Morgan-Chef Jamie Dimon sei an dem Vorgang beteiligt. Das noch namenlose SPAC solle in New York börsennotiert werden und befindet sich in Gesprächen mit Staatsfonds, die als Ankeraktionäre fungieren sollen.