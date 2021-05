Spacs: N26-Investor bringt Firmenmantel mit Flixbus-Gründer an die Börse

Hedosophia European Growth – so der Namen des Börsenmantels – soll dann mit 460 Millionen Euro in der Kasse auf die Suche nach möglichst börsenreifen Technologie-Firmen aus Europa gehen, wie die begleitende Investmentbank Goldman Sachs am Dienstag mitteilte. Hedosophia-Gründer Ian Osborne fungiert als Chef der „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC), wie die Börsenmäntel offiziell heißen.