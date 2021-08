Spanische Fußball-Liga: Milliardendeal: Finanzinvestor CVC steigt mit zehn Prozent bei La Liga ein

Den teilweise hoch verschuldeten Klubs der spanischen Fußball-Liga winkt eine milliardenschwere Finanzspritze. Der britische Finanzinvestor CVC Capital will für 2,7 Milliarden Euro einen Anteil von zehn Prozent an „La Liga“ übernehmen, wie die Ligagesellschaft am Mittwoch bestätigte. Eine grundsätzliche Einigung gebe es schon, die Klubs müssten aber noch zustimmen. An sie sollen 90 Prozent der Gelder von CVC fließen.