Spanische Großbank: BBVA erhöht Renditeziel für 2024 von bislang 11,7 auf 14 Prozent

Anziehenden Geschäfte auf den wichtigsten Märkten stimmen die spanische Großbank BBVA zuversichtlicher. Der Finanzkonzern hob seine Prognose für die Eigenkapitalrendite (ROTE) im Jahr 2024 auf 14 Prozent von bislang 11,7 Prozent an, wie er am Donnerstag auf einer Investorenveranstaltung mitteilte. Dabei setzt BBVA unter anderem auf Wachstum in Mexiko und in der Türkei.