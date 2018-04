Spanische Großbank: Schwaches Großbritannien-Geschäft belastet Banco Santander

„Das Jahr hat gut begonnen“, sagte Santander-Chefin Ana Botin am Dienstag. Sie verwies auf starke Ergebnisse in Brasilien, Spanien und Mexiko sowie ein besseres Abschneiden in den USA. Ein Wermutstropfen war ein Gewinneinbruch in Großbritannien. Die Santander-Aktien fielen in Madrid um bis zu 3,1 Prozent und waren schwächster Wert im spanischen Leitindex Ibex.