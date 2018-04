Sparda-Banken: Sparda-Bank West führt neue Girokontenmodelle ein

Die Rahmenbedingungen seien nicht einfach, sagte Rentsch mit Blick auf Minizinsen, steigende Regulierung und Digitalisierung in der Branche. Die Gruppe sei derzeit dabei, „sich so auszurichten, dass wir auch in der Niedrigzinsphase Geld verdienen“. Dabei seien die Sparda-Banken dabei, Ideen für neue Geschäftsmodelle auszuloten. Unter anderem werde die Diskussion geführt, ob die Banken sich künftig auch an Selbständige und somit an kleine Firmenkunden wenden sollten. Über welche weiteren Optionen die Gruppe spricht, wollte Rentsch nicht sagen.