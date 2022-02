Sparkassen: Bayerischer Sparkassenchef hält ein Zentralinstitut mittelfristig für unwahrscheinlich

„In den nächsten zwei oder drei Jahren wird es keine Lösung geben.“ Der Gedanke, dass aus einem Urknall ein Zentralinstitut entstehe, führe sowieso in die Irre. Zur BayernLB sagte er in diesem Zusammenhang: „Ich sehe nicht, dass der Freistaat Bayern seinen 75-Prozent-Anteil eintauscht in einem Anteil von x Prozent an einem Zentralinstitut der Sparkassen-Finanzgruppe.“ Es müssten andere Wege gefunden werden.