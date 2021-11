Sparkassen-Fondsgesellschaft: Deka profitiert vom Aktienboom und erhöht Prognose

Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka hat nach einem Gewinnschub in den ersten neun Monaten ihre Jahresprognose deutlich erhöht. Für 2021 werde nun ein wirtschaftliches Ergebnis – die maßgebliche Gewinnkennzahl des Unternehmens – von mindestens 700 Millionen Euro erwartet, teilte die Deka am Dienstag mit. Zum Halbjahr hatte die Deka noch ein Ergebnis von maximal 560 Millionen Euro in Aussicht gestellt.