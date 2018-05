Sparkassen: Gerangel um Chefposten bei Ost-Sparkassen

BerlinIm Rennen um den Präsidenten-Posten des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV) bahnt sich ein ungewöhnliches Gerangel an. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) kündigte am Mittwoch an, er wolle bei der Verbandsversammlung im Oktober für das Amt kandidieren. Auch der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) hat seinen Hut in den Ring geworfen.