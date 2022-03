Sparkassen: Helaba-Eigentümer kritisiert Verkauf der Berlin Hyp an die LBBW

„Mit dem Verkauf der Berlin Hyp an die LBBW wurde eine strategische Chance in Richtung eines Zentralinstituts mit einer möglichst weitgehenden Sparkassenträgerschaft nicht genutzt“, sagte Stefan Reuß am Dienstag bei der Vorstellung von Jahreszahlen seines Verbands. „Dennoch werde ich auch in Zukunft nicht müde, dafür zu werben, dass wir als Sparkassen-Finanzgruppe den Weg zu einem Zentralinstitut weiterverfolgen.“